Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Klingenmünster ereignet: Ein 82-Jähriger ist in der Bahnhofstraße mit seinem Roller gestürzt – und später im Krankenhaus gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach dem Sturz wurde der Mann mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der 82-Jährige später, wie die Polizei am Dienstagabend auf Nachfrage der RHEINPFALZ berichtete.