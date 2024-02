Rheinland-Pfalz sei beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf einem sehr guten Weg, sagt die Grünen-Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder aus Landau. Sie erinnert daran, dass die Stadt 2021 als erste Kommune in Rheinland-Pfalz die Pflicht für Solaranlagen auf Neubauten beschlossen hat. In Landau seien zwischen 2020 und 2023 rund 800 Fotovoltaikanlagen hinzugekommen mit zusätzlich acht Megawatt Leistung. Damit sei Landau unter den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz die Stadt mit der zweithöchsten Leistung durch Fotovoltaik nach Kaiserslautern. Heidbreder sagt: „2023 war mit einem Zubau von einem Gigawatt Fotovoltaik und Windkraft ein Spitzenjahr für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz. In der sonnigen Pfalz profitiert besonders der Bereich der Fotovoltaik. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

In der gesamten Pfalz seien 2023 mehr Solaranlagen gebaut worden als in den beiden Vorjahren zusammen. Heidbreder beruft sich bei allen Angaben auf die Antworten der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen.