Mutmaßlich zwei Täter haben am Sonntag gegen 21.55 Uhr im Gebiet Neustadter Straße/Boelckestraße in Landau für einen größeren Stromausfall gesorgt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, meldete ein Zeuge einen lauten Knall, daraufhin fiel der Strom aus. Der Zeuge sah zwei Personen von einer Baustelle rennen. Die Polizei stellte fest, dass die Täter mit einer Metallsäge ein auf der Baustelle verlegtes Stromkabel angesägt haben. Das hat wohl den Kurzschluss ausgelöst. Nach rund 80 Minuten hat es wieder Strom für Straßenlaternen und Anwohner gegeben. Der Hintergrund der Tat ist laut Polizei noch unklar. Wahrscheinlich sei, dass die Täter das Kabel stehlen wollten, eine gezielte Sabotageaktion könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.