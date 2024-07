Rund 300 Schüler aus dem Kreis SÜW haben beim Europäischen Wettbewerb mitgemacht, 79 von ihnen erhielten eine Auszeichnung. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, kamen sie von der Realschule plus im Pamina-Schulzentrum Herxheim, dem Evangelischen Trifels-Gymnasium Annweiler und der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach. Im Wettbewerb sind Aufgaben zu einem jährlich wechselnden Oberthema zu lösen, die einzeln oder in Gruppen bis zu vier Personen bearbeitet werden. Dieses Jahr stand unter dem Motto „Europa (un)limited“. Landrat Dietmar Seefeldt lobt den großen Schülerwettbewerb und alle, die dabei waren: „Der Europäische Wettbewerb ist eine unendlich wertvolle Gelegenheit, sich mit Europa auseinanderzusetzen. Alle, die mitmachen, sind Gewinner!“