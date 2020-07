„Sie haben 40.000 Euro gewonnen.“ Diese Mitteilung erhielt laut Polizei am Dienstagnachmittag eine 79-Jährige von einer Unbekannten, weil die Rentnerin angeblich an einem Gewinnspiel der norddeutschen Klassenlotterie teilgenommen hätte. Die Anruferin versprach, dass der Gewinn persönlich überreicht werde, allerdings müsse die Rentnerin im Vorfeld 725 Euro in Amazon-Geschenkkarten bezahlen. In einem weiteren Telefonat forderte die Anruferin die Frau auf, die Gutscheincodes zu übermitteln, ansonsten könne es zu keiner Gewinnausschüttung kommen. Die 79-Jährige meldete den Vorfall bei der Polizei, die ein Strafverfahren wegen Betrugs einleitete. Die Polizei warnt, die Betrüger agierten variantenreich und hätten nur ein Ziel: Sie wollen ihren Opfern Geld aus der Tasche ziehen. Im Zweifelsfall raten die Beamten: „Legen Sie auf und verständigen Sie umgehend die Polizei.“