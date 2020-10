So leicht ließ sich eine 78-Jährige aus Oberhausen nicht übers Ohr hauen. Als am Donnerstagnachmittag eine Frau bei ihr anrief und Geld von ihr wollte, wurde die alte Dame misstrauisch. Nach Mitteilung der Polizei rief die Frau gegen 15 Uhr an, nannte einen Vornamen und gab an, aus Angst ihren Führerschein zu verlieren einen angerichteten Unfallschaden selbst bezahlen zu wollen. Den Bargeldbetrag wollte sich die unbekannte Anruferin bei der 78-Jährigen ausleihen. Nachdem sich die Anruferin plötzlich auch mit einem deutlich geringeren Bargeldbetrag zufriedengeben wollte, wurde die Angerufene misstrauisch und beendete das Telefongespräch.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich bereits am 27. Oktober gegen 10.40 Uhr bei einer 75-jährigen Frau aus Bad Bergzabern ein angeblicher Polizeibeamter aus Berlin gemeldet. Er habe in betrügerischer Absicht die persönlichen Daten der Angerufenen ausspähen wollen.