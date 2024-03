Eine 77-Jährige ist am Freitagvormittag in der Ostbahnstraße in Landau Opfer eines Trickbetrugs geworden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau in der Sparkassen-Filiale 500 Euro abgehoben und wollte sich anschließend mit dem Geld auf dem Weg machen. Ihren Wagen hatte sie auf dem Kundenparkplatz abgestellt. Ein Mann hielt sie auf, indem er vorgab, dass vor ihrem Reifen Reißzwecke liegen würden. Die Seniorin ließ sich dadurch aus dem Wagen locken. Diesen Moment nutzten die Betrüger aus, um ihre Handtasche zu stehlen, die die Frau auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.