Je 38 Neuinfizierte mit Covid-19 haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim seit Freitag registriert. Die Inzidenzwerte sind gestiegen. Sie berechnen sich auf die Anzahl der Neuinfizierte je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Daten des Landes von Montag, 14.10 Uhr: Landau 25,6, Kreis Südliche Weinstraße 53,4 und Kreis Germersheim 121,7. Sollten die Werte im Kreis SÜW auch am Donnerstag noch über 50 liegen – also drei Tage in Folge –, müsste nach derzeitiger Regelung Landrat Dietmar Seefeldt wohl den Einzelhandel schließen und wieder auf Termin-Shopping umstellen.

In folgenden Einrichtungen an der Weinstraße wurden neue Corona-Fälle verzeichnet: im Pfalzklinikum Klingenmünster ein Bewohner einer Wohnstätte und ein Mitarbeiter, in der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Ludwig in Edenkoben zwei Kinder und im Bethesda Landau ein Mitarbeiter.

Mehr zum Thema