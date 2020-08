Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend dafür gesorgt, dass die Alkoholfahrt eines 76-Jährigen in der Weinstraße in Hainfeld beendet werden konnte. Er sah, wie der Mann, obwohl er augenscheinlich stark alkoholisiert wirkte, in sein Auto stieg und losfuhr. Daraufhin verständigte er die Polizei, die den Betroffenen ausfindig machte und anhielt. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,23 Promille gemessen. Der Mann, der aus dem Bereich Zweibrücken kommt, sollte wegen der Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Da er sich wehrte, mussten die Beamten ihn zwangsweise aus seinem Fahrzeug holen und selbst im Streifenwagen mitnehmen. Gegen den 76-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, seinen Führerschein ist er erst einmal los.