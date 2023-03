Ein 65 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Unfall am Samstagmittag auf der Kreuzung östlich der Horstbrücke verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Zusammenstoß gegen 12.40 Uhr, weil nach dem Stand der Ermittlungen eine 76-jährige Pkw-Fahrer, die den Horstring in Richtung Brandenburger Straße befuhr, die rote Ampel missachtete. Sie erfasste den von der Horstbrücke kommenden Radfahrer auf der Kreuzung. Der Mann hatte Glück und erlitt, weil er einen Fahrradhelm trug, nur leichte Kopfverletzungen, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an Pkw und Fahrrad schätzt die Polizei auf 1000 Euro.