Die Landauer Grünen sind der Ansicht, dass das Stadtjubiläum auch im Jubiläumsjahr 2024 gefeiert werden sollte. Das teilt Fraktions-Co-Vorsitzende Lea Saßnowski auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Dabei bringt die Partei zwei Vorschläge in die Debatte ein: Die erste Idee stamme vom früheren Stadtrat Udo Lichtenthäler – ein Landau-Marathon. Der als Erfinder des Marathon-Laufs geltende Michel Bréal sei schließlich Landauer. Man würde diese Idee gerne in Zusammenarbeit mit Vereinen und Bürgern Realität werden lassen, so Saßnowski. Der andere Vorschlag ist ein zehn Tage andauerndes Kulturfestival in der ganzen Stadt. Genutzt werden sollen auch die Bühnen in den Parks, es soll Angebote im Horst geben. Neben Musikgruppen sind auch Theateraufführungen, Kinovorstellung, Streichquartetts und Lesungen angedacht. Der Schwerpunkt würde auf Landauer Kunstschaffenden liegen.

Die Planungen für das Landauer Stadtjubiläum waren durch die Entscheidung der Landesregierung, den für 2024 geplanten Rheinland-Pfalz-Tag um ein Jahr zu verschieben, torpediert worden. Ursprünglich hätten beide Feste zusammen gefeiert werden sollen. Die Landauer CDU, die Freien Wähler sowie Pfeffer und Salz haben auch eine Absage des Landesfests ins Spiel gebracht.