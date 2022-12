Polizei und Feuerwehr suchen nach Peter Schmidt-Paasch, der seit Sonntagmorgen vermisst wird. Der 75-Jährige sei in seinen Fähigkeiten stark eingeschränkt und könne schnell in eine hilflose Lage kommen. Zuletzt wurde er im Innenstadtbereich Bad Bergzabern gesehen, teilt die Polizei am Sonntagabend in der Vermisstenfahndung mit. Dort konzentrierte sich auch die Suche. Der Mann ist 1,70 Meter groß und hager. Er hat braun-grau meliertes Haar. Bekleidet ist er mit einem blau kariertem Hemd, einer blauen Jacke und möglicherweise Jeanshose. Er trägt lediglich Hausschuhe. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.