An der Maria-Ward-Schule in Landau haben 75 Schülerinnen ihr Abitur erfolgreich abgelegt. 24 von ihnen haben einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma, Mary Jacoby mit 1,0 das beste Abitur erreicht.

Bei der Zeugnisübergabe in der Aula der Schule erhielten die jungen Frauen aus den Händen ihrer Stammkursleiterinnen und -leiter ihre Abiturzeugnisse. Zudem wurden zahlreiche Preise für hervorragende schulische Leistungen in unterschiedlichen Fächern verliehen: der Scheffelpreis (Deutsch) an Valerie Seifert, die Preise in Englisch an Katrin Wiedmann und Lucy Löffel, der Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft an Julia Graßmück, der Preis der Stiftung Pfalzmetall an Annika Marmont, der Preis der Deutschen-Chemischen Gesellschaft an Paula Kropfinger, der Preis der Deutschen Chemiker an Marie Jacoby, der Abiturpreis VBio an Luisa Baron, der Sonderpreis an Lilli-Pauline Haacke,die Preise in Mathematik an Katrin Wiedmann und Annika Marmont, der WISO-Preis der Sparkasse Landau an Lina Hoffmann, der Preis in Erdkunde an Sophie Kopf, der Preis im Fach Katholische Religion an Vivienne Gebhart, der Musik des Landesmusikrates an Mona Liebendörfer.

Für besonderes schulisches Engagement erhielt Marie Jacoby die Urkunde der Ministerin. Lisa-Sophie Kuhn erhielt den Maria-Ward-Preis des Bischofs von Speyer und der Maria-Ward-Schwestern (Congregatio Jesu) für ihr außergewöhnliches Engagement für die Schulgemeinschaft.