Ein 73-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Straße „Am Annaberg“ in Burrweiler gestürzt, teilt die Polizei mit. Wegen des starken Gefälles habe er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, dass immer schneller wurde. Beim Sturz habe er Schürfwunden erlitten und über Schmerzen an der Wirbelsäule geklagt. Zum Glück hat der Radler einen Helm getragen, so die Polizei. Das Unfallopfer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.