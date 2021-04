73 Corona-Neuinfektionen wurden in der Südpfalz im Vergleich zum Vortag gezählt. 27 neue Fälle stammen aus dem Kreis Germersheim, 46 aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Landau/SÜW. Positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurde je ein Schüler des Jugendwerk St. Josef und des Otto-Hahn-Gymnasiums Landau. Drei Erzieher und vier Kinder aus dem Integrativen Kindergarten im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Queichheim haben sich angesteckt. Ebenso ein Kind aus der Kita Am Niederteich Herxheim. Ein Mitarbeiter und vier Patienten der Edith-Stein-Klinik, Bad Bergzabern, sind positiv getestet worden. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen im Kreis Germersheim bei 164,3, im Kreis SÜW bei 105,9 und in der Stadt Landau bei 138,6.