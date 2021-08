Seit Freitag sind in der Südpfalz 72 Menschen registriert worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 34 von ihnen leben in Landau und im Kreis SÜW, 38 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen: In Landau 96,0, im Kreis SÜW 45,2 und im Kreis Germersheim 121,7.