[Aktualisierung 23. September, 12.40 Uhr] Bei dem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1 zwischen Freimersheim und Zeiskam am Sonntagnachmittag ist eine 72-jährige Unfallbeteiligte an ihren schweren Verletzungen verstorben. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Das teilten Staatsanwaltschaft Landau und Polizei Germersheim am Montagvormittag mit.

Auf der Kreisstraßwar es am Sonntagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle zur B 272 zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei meldete, gab es einen Frontalzusammenstoß. Mehrere verletzte Menschen waren im Fahrzeug eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Kreisstraße war im Unfallbereich voll gesperrt.