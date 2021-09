Bei der Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung in den Landauer Wahllokalen am Sonntag um 14 Uhr bei 20,07 Prozent, teilt Stadt-Pressesprecherin Sandra Diehl mit. Zudem hatten knapp 50 Prozent der 35.941 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Wenn tatsächlich alle Wahlbriefe auch zurückgesendet wurden, läge die Wahlbeteiligung bei etwa 70 Prozent. 2017 hatte die Wahlbeteiligung am Abend bei 79,2 Prozent gelegen.