70 neue Corona-Infizierte haben gestern die beiden Gesundheitsämter der Südpfalz gemeldet. Seit Donnerstag haben sich demnach 30 Personen an der Weinstraße und 40 im Kreis Germersheim angesteckt. Die Inzidenzwerte – Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen – sind leicht gestiegen: in Landau auf 81,1, im Kreis Südliche Weinstraße auf 60,6. Im Kreis Germersheim ist er leicht gefallen auf 145,7.

Folgende Einrichtung im Landkreis Südliche Weinstraße ist aktuell neu betroffen: In der Evangelischen Kindertagesstätte Schweigen-Rechtenbach ist ein Kind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.