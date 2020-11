70 neue Fälle und erneut drei Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind – das ist die Corona-Bilanz für die Südpfalz seit Montagmittag. Besonders betroffen ist die Pro-Seniore-Residenz in Bad Bergzabern. Bei einer Reihentestung sind 23 Bewohner und acht Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Gesundheitsamt mitteilt. „Bisher wurden insgesamt 29 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, davon sind noch 25 Fälle aktiv.“ Weitere Testergebnisse stehen noch aus. „Das Gesundheitsamt hat in Zusammenarbeit mit der Einrichtung alle notwendigen Maßnahmen ergriffen und die betroffene Wohngruppe entsprechend abgesondert“, heißt es. Die Versorgung der Bewohner durch das Personal der Pro-Seniore-Residenz sei gesichert.

Senior aus Bad Bergzabern verstorben

Insgesamt gibt es in der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße 47 neue Corona-Fälle. „Leider muss ein Todesfall in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern verzeichnet werden“, teilt das Gesundheitsamt mit. Es handelt sich um einen hochbetagten Mann, der mit Covid-19 verstorben sei.

Darüber hinaus hat ein Kind Corona, das die Kita Queichheim besucht. Laut Gesundheitsamt war es dort zuletzt am vergangenen Donnerstag. Mindestens 15 Kinder und vier Betreuungspersonen hatten engen Kontakt mit dem infizierten Kind. An der Grundschule Dörrenbach wurde eine Schülerin positiv getestet. Sie hat den Unterricht zuletzt am 16. November besucht. Drei Kinder und eine Lehrkraft wurden als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft. Auch eine Schülerin der Maria-Ward-Schule Landau ist infiziert. Ihr letzter Schultag war am 17. November. Da die Schülerin zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits mehrere Tage in Quarantäne war, sind laut Gesundheitsamt erst einmal keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Zwei Todesopfer im Kreis Germersheim

23 Neuinfektionen gibt es im Landkreis Germersheim. Erneut gibt es dort Todesopfer: „Leider sind zwei weitere Personen an oder mit Covid-19 verstorben“, so das Gesundheitsamt. „Bei den Verstorbenen handelt es sich um ältere Personen.“ Darüber hinaus gibt es einen positiven Fall an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus Germersheim sowie in der Kita Regenbogen Rülzheim. In beiden Fällen wird noch ermittelt, welche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen.

Für die Stadt Landau liegt der Inzidenzwert bei 96 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 67,9. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 1152 Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt: 808 Menschen sind wieder gesund, zehn sind gestorben.

In Germersheim und Umgebung gab es bislang insgesamt 1466 Infizierte – 974 Menschen gelten als gesundet, 24 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 186.