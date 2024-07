Zwei Radfahrer haben sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Landau verletzt. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Männer von der Horstbrücke kommend in Richtung La Ola unterwegs. Als der 27-jährige Unfallverursacher nach links in die Wellbachstraße abbiegen wollte, übersah er den neben ihm fahrenden 70-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die beiden Männer zu Boden stürzten. Während der 27-Jährige lediglich leichte Verletzungen wie Schürfwunden am linken Arm und der Hand erlitt, schlug der ältere Herr mit dem Kopf auf dem Boden auf und erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde. Er war einige Zeit bewusstlos. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war der Jüngere alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Beide Fahrradfahrer trugen übrigens keinen Helm. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, stets ein Helm zu tragen. Dieser könne bei einem Sturz das Leben retten.