Der erstmals in Annweiler veranstaltete Freiwilligen-Mitmach-Tag der Ehrenamtsinitiative des Landes war ein voller Erfolg, freut sich Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Über 70 Helfer hätten bei neun Projekten tatkräftig angepackt. So wurde ein Wildbienengarten an der ehemaligen Berufsschule errichtet, es gab eine Aufräumaktion in der Markwardanlage, auf dem Spielplatz Lindelbrunn wurden die Geräte gestrichen, die Trimm-Dich-Pfad-Geräte wurden gesäubert, auf dem Rathausplatz wurden Fahrradbügel aufgestellt, der Weg „Hinter der Stadtmauer“ wurde freigeräumt, „An den Bächen“ gab es eine Freischneide- und Brückenerneuerungsaktion, am Messplatz wurden Hecken und Rosen geschnitten und in Queichhambach wurde der Ortseingang verschönert.