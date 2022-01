Niedergeschlagen ist jeder mal – aber wo beginnt eine Depression? Welche Arten von Depression es gibt, wie sich Betroffene dabei fühlen und wie ihnen geholfen werden kann, zeigt die Folge „7 Tage … unter Depressiven“ am Montag, 24. Januar, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen. Dafür hat sich SWR-Autor Heiko Wirtz-Walter dem Leiden und seiner eigenen Vergangenheit gestellt und eine Woche unter Menschen mit Depression in der Psychiatrie im Pfalzklinikum Klingenmünster verbracht. Die Sendung ist ab Montag, 19 Uhr, auch im SWR-Doku-Kanal auf Youtube sowie ein Jahr lang in der ARD-Mediathek abrufbar.

Jedes Jahr erkranken rund fünf Millionen Deutsche an einer Depression – etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann ist im Laufe des Lebens von einer Depression betroffen. Die Depression wird oft zu spät erkannt, zerstört Leben und Familien, bringt den Tod. Die Suizidrate bei Depressiven liegt bei 15 Prozent. Noch dazu wird die Krankheit tabuisiert und stigmatisiert. Doch jeder Betroffene kann Hilfe bekommen, zum Beispiel im Pfalzklinikum Klingenmünster. In der dortigen Therapieeinrichtung erhalten Patienten Auswege und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt.