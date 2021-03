Zwischen Rhein und Reben haben sich 69 neue Corona-Infektionen bestätigt. 46 Neuinfektionen gibt es im Kreis Germersheim, 23 im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. Einen positiven Fall gibt es in der Kita Johannes der Täufer in Germersheim. Die Ermittlungen der Kontaktpersonen dauern noch an. Ein Kind in der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef in Ramberg wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Ebenfalls positiv ist ein Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau. Der Schüler hatte die Schule zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits mehrere Tage nicht mehr besucht. Weitere Maßnahmen in der Schule sind nicht erforderlich.

Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen für die Stadt Landau bei 34,1, für den Kreis Südliche Weinstraße bei 44,3. Beide Werte sind im Bereich des Vortags. Im Kreis Germersheim liegt die Inzidenz bei 140,3, also um rund 20 höher als am Vortag.

