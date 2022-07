Der 68-jährige Terence Ullrich wird seit Sonntag, circa 11 Uhr, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist der Gesuchte dement und es steht zu befürchten, dass er orientierungslos und möglicherweise in hilfloser Lage ist. Der Mann ist aus einem Altersheim in Edenkoben abgängig. Terence Ullrich ist 1,70 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet mit einer blauen Jogginghose und einem weiß/blau-gepunktetem T-Shirt. Der Vermisste läuft in auffallend kurzen „Trippelschritten“. Hinweise bitte an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder an die umliegenden Polizeidienststellen.