Ein 68-jähriger Rollerfahrer war bei einer Kontrolle am Samstag an der Gedenkstätte bei Klingenmünster zu betrunken für einen Alkoholtest. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streife deutlichen Atemalkohol fest. Zu einem Atemalkoholtest war der Senior motorisch nicht in der Lage. Folge: Blutprobe. Zudem hat der Mann keine Fahrerlaubnis.