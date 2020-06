Eine 68-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 16.25 Uhr bei einem Unfall auf der L 507 zwischen Freisbach und Freimersheim in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein vor ihr fahrender Traktorfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Die Südpfälzerin hatte das Blinksignal übersehen und wollte den Traktor überholen. Dabei kam es zu einer Kollision. Der Pkw wurde in das angrenzende Feld geschoben. Die Frau wurde kurzzeitig eingeklemmt. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei erheblich beschädigt.