In der Südpfalz gibt es 65 Corona-Neuinfektionen – 33 im Kreis Germersheim, 28 in Landau und im Kreis SÜW. Das teilen die Gesundheitsämter mit. Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzwerte im Kreis Germersheim bei 124, im Kreis SÜW bei 47 und in der Stadt Landau bei 113,1.