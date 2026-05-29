Im Landauer Schillerpark ist eine 65 Jahre alte Frau am Mittwoch vom Fahrrad gestoßen worden. Laut Polizei, die sich auf die Aussage der Geschädigten stützt, war die Frau gegen 12.15 Uhr in dem Park mit dem Fahrrad unterwegs, vor sich ein Paar mit Hund. Als die Frau geklingelt habe, um auf sich aufmerksam zu machen, seien die beiden demonstrativ stehen geblieben und hätten ihr den Weg versperrt. Sie habe daraufhin versucht, langsam an den beiden vorbeizufahren, und der Mann habe ihr dabei einen Stoß gegen die Schulter versetzt, gibt die Polizei die Schilerung der Frau wieder. Dadurch sei sie gegen einen Baum gefahren und gestürzt.

Die 65-Jährige habe sich leicht verletzt, ohne dass medizinische Hilfe notwendig gewesen sei. Nun suche man nach den beiden Unbekannte, so die Polizei weiter. Wer den Vorfall beobachtet hat oder etwas zu den beiden sagen kann, wird gebeten, sich bei der Landauer Polizei zu melden: Telefon 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.