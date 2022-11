Der Düsseldorfer Digitalisierungskonzern Vodafone hat in Landau unter anderem in Pestalozzi-, Fort- und Eichbornstraße zusätzliche Glasfaserleitungen verlegt. Von diesem Ausbau profitieren rund 6400 Haushalte. Nach Angaben des Unternehmens wächst der Datenverkehr jährlich um 30 Prozent. Die neuen Kabel erlauben Anschlüsse mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde, was auch für Anwendungen wie das Streamen von Filmen gut ausreicht. Insgesamt seien in Landau bereits 21.300 Haushalte ans Gigabit-Netz von Vodafone angeschlossen. Nach Vodafone-Angaben liegen schnelle Glasfaserkabel bis zu sogenannten Glasfaser-Knoten in den Straßen: großen grauen Kästen am Straßenrand. Hier werden die optischen Signale in ein elektrisches Signal umgewandelt, das über Fernsehkabel bis in die Haushalte gelangt. Dies sei von den Leistungsparametern her vergleichbar mit Glasfaser-Verbindungen bis direkt ins Haus. Das Düsseldorfer Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Mobilfunk-, fast 11 Millionen Breitband- und mehr als 13 Millionen TV-Kunden.