Ein 64-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Kreuzung der Straßen K9 und K10 bei Landau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 38-Jähriger von Godramstein Richtung Nußdorf und nahm dabei dem Verletzten, der von Nußdorf Richtung Frankweiler unterwegs war, die Vorfahrt. Der 64-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war circa eine halbe Stunde gesperrt.