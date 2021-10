Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden seit Dienstag 63 neu mit dem Coronavirus Infizierte, davon 35 an der Weinstraße und 28 im Kreis Germersheim. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Landau bei 34,3, im Kreis Südliche Weinstraße bei 90,3 und im Kreis Germersheim bei 118,6.