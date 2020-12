Seit Montagmittag gibt es zwischen Maikammer und Berg 62 neue Corona-Fälle. Darüber hinaus sind im Kreis Germersheim erneut zwei ältere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gibt es 28 Neuinfektionen, in Germersheim und Umgebung 34.

Nach wie vor breitet sich das Coronavirus immer stärker am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße aus. Am Standort Landau sind sieben weitere Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden, wie das Gesundheitsamt informiert. Am Klinikum-Standort Annweiler hat sich herausgestellt, dass drei weitere Angestellte und ein Patient infiziert sind. Sowohl in Landau als auch in Annweiler werden nun sämtliche Kontaktpersonen ermittelt.

Für die Stadt Landau liegt der Inzidenzwert bei 110,9 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 113,1. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Landkreis 1479 Fälle gemeldet: 1090 Menschen sind wieder gesund, zwölf sind gestorben. In Germersheim und Umgebung gab es bislang 1855 Infizierte – 1397 Menschen gelten als gesundet, 34 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 153,5.