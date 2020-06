Ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße hat am Dienstagmorgen in seinem Haus einen Amtsarzt angegriffen. Das haben die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Der Mann sollte demnach aufgrund psychisch auffälligen Verhaltens vom Amtsarzt des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung angehört werden. Bei dem Gespräch nahm der 62-Jährige ein Beil in die Hand und schlug damit in Richtung des Kopfes des Mediziners. Der konnte dem Hieb ausweichen, wurde aber am Arm getroffen und leicht verletzt.

War Tatverdächtiger vermindert schuldfähig?

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erließ. Der Beschuldigte kam in eine psychiatrische Klinik. Die Ermittler ziehen in Betracht, dass der Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung leidet und die Tat zumindest im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen haben könnte, wie es in der Mitteilung der Behörden heißt.