Anlässlich des bundesweiten Aktionstages „Radfahrende im Blick“ hat die Polizei am Mittwoch im Stadtgebiet Landau an mehreren Stellen Radfahrer kontrolliert und auch Autofahrer im Blick gehabt. Mehrfach sei die Nutzung von falschen Fahrbahnflächen moniert worden, sowohl durch Radfahrer als auch durch Autofahrer. Außerdem fielen bei Radfahrern insbesondere technische Mängel an den Rädern auf. In zwölf Fällen funktionierte das Licht nicht oder war gar nicht vorhanden, heißt es im Polizeibericht. Bei 76 kontrollierten Fahrrädern und Pedelecs war zudem festzustellen, dass in 60 Fällen die Kontrollierten keinen Helm trugen.

Anlässlich dieses Ergebnisses wird nochmals darauf hingewiesen: Gute Erkennbarkeit von Radfahrenden ist elementar für die Vermeidung von Gefahrensituationen. Bekleidung und Beleuchtungseinrichtungen sollten darauf ausgelegt sein. „Das Tragen eines Helmes kann Sie als Radfahrer bei einem Sturz vor schweren Verletzungen schützen“, unterstreicht die Polizei.