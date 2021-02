Die Pestalozzischule in Landau legt großen Wert auf das Musizieren im Klassenverband, aber das ist unter Coronabedingungen nur schwer möglich. Genauer: Es kann zurzeit nur digitalen Musikunterricht geben, aber dabei können die vorhandenen 25 schuleigenen Ukulelen nicht von einer Klasse an die nächste weitergereicht werden. Deshalb haben die Musiklehrkräfte den Förderverein der Pestalozzischule um Unterstützung gebeten. Zusammen mit dem Rotary-Club Landau, der das Vorhaben mit 1600 Euro unterstützt hat, konnten so 60 weitere Ukulelen angeschafft werden, die am Mittwoch Rektorin Nadja Jakobs übergeben wurden. Nach deren Angaben ist nun das gemeinsame Musizieren mit Ukulele im Digitalunterricht für alle Kinder der Stufen drei und vier möglich ist. Sie betont, dass die Instrumente eine hervorragende Ergänzung zum gut funktionierenden Digitalunterricht der Pestalozzischule sind. Der Musiklehrer Michael Fromm hat eine Vielzahl von Ukulele-Lernvideos produziert, die nicht nur im eigenen digitalen Unterrichts eingesetzt werden, sondern auch von anderen Schulen genutzt werden können. Es gibt sie auf Youtube unter tinyurl.com/pestalandau.