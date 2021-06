Weil sie zu tief ins Glas geschaut hat, hat sich eine 60-jährige Autofahrerin am Freitag eine Menge Ärger eingehandelt. Gegen 20.10 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw in Schweigen-Rechtenbach in eine Verkehrskontrolle geraten. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest bestätigte laut Polizei die Vermutung der eingesetzten Beamten auf einen möglichen Alkoholkonsum der 60-Jährigen. Die Frau musste daraufhin die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde auch ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Autofahrerin eingeleitet.