Spritmangel hat eine 60 Jahre alte Autofahrerin aus dem Raum Mainz überführt, die seit sechs Jahren ohne Führerschein fährt. Wegen eines Pannenfahrzeugs auf der A65 in Höhe Kirrweiler wurde die Polizei informiert. Die Beamten sicherten vor Ort den Pkw bis zum Eintreffen eines Servicedienstes ab. Bei der routinemäßigen Kontrolle konnte die Frau keinen Führerschein vorzeigen. Dieser sei zusammen mit anderen Sachen Tage zuvor in einem Hotel in Frankreich gestohlen worden, behauptete die Frau. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab jedoch, dass der Frau vor mehr als sechs Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde der 60-Jährigen untersagt. Sie muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten. Ob der kleinen Lügengeschichte nahmen sich die die Beamten der Rheinhessin an und brachten sie an den Bahnhof, von wo aus sie ihre Heimreise fortsetzen konnte.