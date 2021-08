Als Meilenstein feiert Vodafone sein Infrastruktur-Projekt „5G für die Stadt Landau“. Das Unternehmen hat in der Taubensuhlstraße eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen. Zwei weitere Standorte sind in Planung: In der Horststraße und in der Waffenstraße sollen Mitte kommenden Jahres 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb gehen, wie Vodafone mitteilt. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung der Stadt an das 5G-Netz anzubinden. Bislang hat Vodafone in Landau elf Mobilfunkstationen betrieben. Sie werden nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

Die Vorteile von 5G

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab – das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit, so Vodafone. Die Kunden können im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen. So können sie zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Videos in HD-Qualität genießen und große Events aus Sport und Kultur im Live-Stream verfolgen. Dabei liefert 5G jedoch höhere Geschwindigkeiten als LTE.