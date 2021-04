In der Südpfalz sind von Donnerstag auf Freitag 59 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden: 18 im Kreis Germersheim und 41 im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau. Das ist deutlich weniger als am Vortag (108). Positiv auch: An der Weinstraße sind keine öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder Kitas neu betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) ist in Landau auf 134,4 gefallen, im Kreis Germersheim auf 140,3. Im Kreis SÜW ist sie dagegen deutlich gestiegen auf 163,8. Ab 165 drohen neue Einschränkungen.