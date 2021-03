Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Landau mit einem gefälschten Führerschein der Polizei in die Lappen gegangen. Der Mann zeigte bei einer Kontrolle einen alten, rosa Führerschein, berichtet die Polizei. Das Bild stimmte auch mit dem Aussehen des Mannes überein, aber der Name nicht so ganz. Denn: Das Dokument war auf eine Frau ausgestellt. Also haben die Beamten den Lappen noch genauer in Augenschein genommen. Und siehe da: Das Lichtbild war aufgeklebt und mit zwei Nieten befestigt. Das Wappen wurde mit Kugelschreiber nachgezeichnet. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.