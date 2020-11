Die Gesundheitsämter von Landau und Germersheim melden seit Mittwoch 57 neue Corona-Infizierte. 20 weitere Fälle wurden in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße registriert, 37 Fälle sind es im Kreis Germersheim. Damit erhöhen sich die Gesamtzahlen seit Beginn der Pandemie auf 1204 registrierte Fälle in Landau/SÜW und 1527 im Kreis Germersheim.

Einige Einrichtungen an der Weinstraße sind aktuell betroffen. In der Paul-Moor-Schule in Landau wurde eine Schülerin positiv auf Covid-19 getestet. Sieben Schüler und vier Lehrer wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Im Pfalzklinikum Klingenmünster hat es eine Patientin erwischt. Sie wohnt im Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamtes und wird von dort aus betreut. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung am Abend. Am Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern haben sich zwei Schülerinnen das Virus eingefangen. 46 Schüler gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1. Am Otto-Hahn Gymnasium Landau wurde eine Schülerin positiv auf Covid-19 getestet.