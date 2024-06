Seit Mittwoch, 12. Juni, gilt der 57-jährige Herr Ziaras als vermisst. Zuletzt wurde er Anfang Mai in einer Unterkunft für Wohnsitzlose in Annweiler gesehen, wie die Polizei in ihrer Öffentlichkeitsfahndung informiert. Anlaufadressen sind ihr nicht bekannt. Herr Ziaras lebe sehr zurückgezogen und spreche nicht mit Unbekannten. Er könnte sich im Umfeld von Annweiler aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de entgegen.