Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldet drei neue Corona-Infektionen. Damit gibt es in der Stadt Landau und im Kreis SÜW, wofür die Behörde zuständig ist, nun 18 aktive Fälle, und zwar in den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern (2), Edenkoben (3), Herxheim (2), Maikammer (6), Offenbach (2) und in der Stadt Landau (3). Im Kreis Germersheim sind Stand Montagmittag 39 aktive Corona-Infektionen erfasst. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in der Südpfalz 598 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gezählt. Bislang sind zwölf Betroffene in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gestorben.