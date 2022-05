Der Landauer Energieversorger Energie Südwest wird in diesem Jahr 56 neue Ladepunkte für E-Fahrzeuge in der Stadt aufbauen. Wie das Unternehmen mitteilt, geht es um eine Investition von einer Million Euro. Geplant sind acht Schnellladepunkte mit einer Leistung von 150 Kilowatt an jeweils einem Standort im Gewerbepark am Messegelände und einem an der Autobahn. Die Nachfrage nach Lademöglichkeiten steige auch in Landau stetig, stellt ESW-Vorstand Thomas Waßmuth fest. Der Versorger unterhält über seine Tochterfirma Esel.Cab ein E-Carsharingangebot, das inzwischen von 1850 Landauern genutzt wird. Für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur rechnet Waßmuth mit einer 50-prozentigen Förderung durch den Bund.