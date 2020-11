In der Südpfalz gibt es 56 neue Corona-Fälle. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter in Landau und Germersheim mit.

32 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2 gibt es in der Stadt Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße. Insgesamt wurden hier 1184 Fälle gezählt. Die Inzidenz im Kreis liegt bei 94,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. In Landau liegt der Wert bei 74,7. Zwei weitere Fälle gibt es auch in der Pro Seniore Residenz in Bad Bergzabern, es stehen aber noch Testergebnisse aus. Auch positiv getestet wurde ein Mitarbeiter des Pfalzklinikums Klingenmünster. Die Person wohnt im Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamts, teilen der Kreis SÜW und die Stadt Landau gemeinsam mit.

Die Lage im Kreis Germersheim

24 Corona-Neuinfektionen gibt es im Kreis Germersheim. Damit sind an der Rheinschiene nun insgesamt 1490 Infizierte gezählt worden. Der Inzidenzwert im Kreis liegt bei 174,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. Einen neuen Fall gibt’s in der Kita Am Wasserturm Kandel, die Kontaktpersonen werden noch ermittelt. Auch in den Grundschulen in Rülzheim und Schwegenheim gibt es jeweils einen neuen Fall, hier werden die Kontaktpersonen ebenfalls noch ermittelt. Auch in der Realschule plus in Kandel und der Grundschule Dammschule in Wörth gibt es je einen neuen Fall. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Das teilt der Kreis Germersheim mit.