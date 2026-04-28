Einen 56-jährigen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer saß, hat die Polizei am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr in Edesheim aus dem Verkehr gezogen. Laut einer Mitteilung überprüften die Beamten den Mann bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße und bemerkten seine „verwaschene Aussprache“. Das Ergebnis eines freiwillig durchgeführten Schnelltests bestätigte den Verdacht der Polizisten: Er reagierte positiv auf Alkohol und Amphetamin. Dem 56-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.