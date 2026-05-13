Eine 56 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall mit einem vierrädrigen E-Scooter in Leinsweiler gestorben. Sie war am Samstag gegen 18.50 Uhr in der Slevogtstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs, als sie stürzte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie zog sich Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Dienstagabend in Folge ihrer Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei Landau haben Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Telefon 06341 2870, E-Mail pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.