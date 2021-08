Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen 16. und 27. August in einem Weinberg an der L493 zwischen Klingenmünster und Klingen etwa 550 Weinreben zerstört, wie die Polizei berichtet. Etwa 300 Weinreben wurden mutwillig zerschnitten. Weitere 250 Weinreben wurden mit einem Herbizid besprüht, sodass diese auch völlig unbrauchbar wurden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 4000 Euro belaufen. Hinweisen nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.