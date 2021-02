Durch seine laut Polizei „enthemmte Fahrweise“ fiel am Samstagabend einer Streife ein 55-Jähriger auf, nachdem er in der Neustadter Straße mit seinem Auto die Haltelinie an einer roten Ampel überfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand und keinen Führerschein hat. Da er auch eine kleine Menge Kokain mitführte und zunächst die Personalien seines Bruders als seine eigenen vorgeben wollte, kommen jetzt neben der Trunkenheit im Verkehr noch weitere Anzeigen auf ihn zu.